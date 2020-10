Angrenzend an den jetzigen Dorfladen soll die neue Ortsmitte von Jedesheim entstehen: Ein neues Gebäude, in das der Dorfladen zur Miete einziehen wird. Zudem sind dort mehrere Wohnungen geplant. In einem Anbau ist Platz für ein Café mit Außenbestuhlung, ein Quartiersplatz soll den derzeit eher t...