Kellmünz Kommt das Trinkwasser aus Osten ?

Kellmünz / Karin Mitschang

Eigentlich ging es nur um die Verlängerung der Ausweisung des Wasserschutzgebietes auf der Kellmünzer Gemarkung. Denn diese läuft im Jahr 2020 aus. Doch wie Fachleute vom Ingenieurbüro Renplan aus Memmingen nun im Gemeinderat vorstellten, sieht das Wasserwirtschaftsamt einiges an Klärungsbedarf.

Andere Fließrichtung

So fließe das Grundwasser laut neuerer, überregionaler Studien womöglich nicht aus südlicher Richtung zum Trinkwasserbrunnen, sondern eher von Ost nach West. Dies würde bedeuten, dass man das Wasserschutzgebiet komplett neu planen und in eine andere Richtung, eben mehr nach Osten hin, ausrichten müsste. Dies wäre aufgrund der anderen betroffenen Landwirte und einer Straße mit kostspieligen Ausgleichsleistungen verbunden. Das Wasserwirtschaftsamt habe vorgeschlagen, Probebohrungen an drei Stellen zu beauftragen, die Klarheit über die Fließrichtung bringen sollen.

Unter den Grenzwerten

Nach umfangreichen Informationen von Fachingenieur Alexandro Bianchi von Renplan zu den verschiedenen wasserführenden Wasserschichten und einer ausführlicher Diskussion – auch zum Thema alternativer Brunnenstandort in Richtung Wald – entschied der Gemeinderat letztlich einstimmig, dass die vorgeschlagenen Bohrungen wohl oder übel sein müssen; sie dienen als Grundlage für weitere Entscheidungen.

Weil im Zuge der Diskussion mögliche Pestizide im Grundwasser aus der oberen Schicht erwähnt wurden, machte Bürgermeister Obst im Gespräch nach der Sitzung gegenüber der SÜDWEST PRESSE deutlich, dass mögliche Belastungen des Trinkwassers weit unter allen Grenzwerten liegen und somit kein Anlass zur Sorge bestehe. Ob der Brunnen tiefer gebohrt werden sollte oder ein neuer am neuen Standort günstiger wäre, wird später entschieden.

Die Kosten für die Maßnahmen werden letztlich auf die Wasserkosten umgelegt, wie es das Gesetz das vorgibt.