Bauplatz-Vergabe Kommen Einheimische in Weißenhorn zu kurz?

So sieht das Punktesystem von 2019 an aus

Kriterien Bürger mit Wohnsitz in Weißenhorn, die in einem Stadtteil bauen möchten, in dem Eltern oder Kinder leben, erhalten je vier Punkte. Ebenso Führungskräfte in der Feuerwehr oder in vergleichbaren Hilfsorganisationen – etwa THW.

Auswärtige Drei Punkte erhält künftig: Wer in einem Stadtteil bauen will, in dem er bereits gewohnt hat. Auswärtige, die schon mal in Weißenhorn gelebt haben, sofern dort noch Eltern oder Kinder wohnen. Auswärtige, die in Weißenhorn arbeiten oder dort Arbeitgeber sind.

Feuerwehr Für Kinder unter 18 erhalten Baubewerber jeweils zwei Punkte. Zwei Punkte gibt’s für aktive Feuerwehrleute und Vereinsvorstände sowie Schwerbehinderte.