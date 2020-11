Die Bundesstelle für Flugunfallsicherung (BFU) hat in einem Zwischenbericht über ihre Ergebnisse zum Unfall berichtet, der sich am 7. August um 18.45 Uhr südlich von Weißenhorn ereignet hat. Ein Segelflieger war an jenem Freitag mit einem zweisitzigen Reisemotorsegler kollidiert. Der 52-jährige...