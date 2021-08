Sein erster Kontakt mit dem Kloster Roggenburg? Landrat Thorsten Freudenberger muss nicht lange überlegen. Er erinnert sich an einen Grundschulausflug zu Beginn der 1980er Jahre in die schwäbische Gemeinde. Lange Zeit vor der Generalsanierung, die von 2009 bis 2015 durchgeführt wurde, schaute sich der damalige Schüler mit seinen Klassenkameraden in den barocken Räumlichkeiten und der Bibliothek um. „Ich konnte schon als Kind erahnen, dass ...