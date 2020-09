Der Umbau der Illertalklinik in ein Gesundheitszentrum geht weiter voran. Die Schmerztagesklinik stellt zum 15. November in Illertissen ihren Betrieb ein und zieht in die Neu-Ulmer Donauklinik, berichtete Stiftungsdirektor Marc Engelhard im Krankenhaus-Ausschuss des Kreistags. Im Laufe des Jahres w...