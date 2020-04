Hoffentlich vergesse ich nicht, die Kerzen auszublasen“, sagt Pfarrer Gerald Bohe um zwei vor zehn in den Sendener Auferstehungskirche. In der vierten Sitzreihe lächelt Kirchenvorstand und „Mädchen für alles“ Karin Mehr. Sie hält ein Schild in den Händen: „Kerzen ausblasen“....