Jugendhilfe Kinderbetreuung: Flexible Angebote gefragt

Kreis Neu-Ulm / Bianca Frieß

In den kommenden Jahren werden immer mehr Kinder im Landkreis Neu-Ulm leben, zeigen Bevölkerungsprognosen. Damit steigt auch der Betreuungsbedarf. Um das besser koordinieren zu können, hat das Landratsamt nun einen Teilplan zur Kindertagesbetreuung erarbeitet, Kommunen und Eltern befragt. Jugendhilfeplaner Lothar Girrbach hat die Ergebnisse kürzlich im Jugendhilfeausschuss vorgestellt. Sein Fazit: „Die Kindertagesbetreuung ist eine sehr große Herausforderung.“

Der Bedarf sei in den einzelnen Gemeinden unterschiedlich. Etwa die Hälfte der 17 Kommunen im Kreis gab ein „ausgeglichenes Verhältnis“ an: Das Betreuungsangebot entspreche den Bedürfnissen. Bei Betreuungsplätzen für Kinder bis drei Jahren gibt es in zehn Gemeinden Wartelisten – entweder weil Plätze fehlen oder weil das Angebot für Eltern besonders attraktiv ist. Nur wenige Kommunen haben freie Plätze. Ähnlich sieht es beim Bedarf für Kinder von drei bis sechs Jahren aus: Viele Wartelisten, wenig freie Plätze.

Fachkräfte fehlen

Ein Problem: Auf dem Arbeitsmarkt gibt es zurzeit nur wenige bis gar keine Fachkräfte, um die Kinder zu betreuen. Dieser Mangel ist auch im Landkreis Neu-Ulm zu spüren. Das gaben 9 von 17 Kommunen an.

Aber wie werden die Kinder im Landkreis überhaupt betreut? Dazu wurden die Eltern von Kindern unter drei Jahren befragt, knapp 2000 Antworten kamen zurück. Das Ergebnis: Auf rund 72 Prozent dieser Kinder passen die Eltern selbst oder Familienangehörige auf. 27 Prozent sind in einer Kindertageseinrichtung untergebracht, die meisten davon in einer Krippe. Die Tendenz: „Immer mehr Eltern möchten auch immer jüngere Kinder betreuen lassen“, sagte Girrbach.

Die Kindertagespflege bei Tagesmüttern oder -vätern ist dabei allerdings noch relativ unbekannt. Nur 2,3 Prozent der befragten Eltern nutzen das Angebot. Dabei biete diese Betreuungsform eine hohe Flexibilität, sagte Girrbach – und darauf legen die Eltern eigentlich großen Wert. „Viele möchten gerne eine flexible Betreuung.“ Der Ausbau der Kindertagespflege sei deshalb sehr wichtig. Zurzeit gibt es im Landkreis 34 aktive Tagesmütter.

Außerdem rät der Jugendhilfeplaner in Sachen Bedarfsplanung zu einer Kooperationsvereinbarung mit den Gemeinden. „Es ist ganz wichtig, im Austausch zu bleiben und die Zahlen immer wieder zu kontrollieren“, sagte er. Gemeinsam mit den Kommunen sollen nun Konzepte entwickelt werden, um den Betreuungsbedarf zu decken.