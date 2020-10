Die Stadt Senden wächst. Rund zehn Prozent Einwohnerzuwachs sei in den nächsten Jahren zu erwarten, sagte Bürgermeisterin Claudia Schäfer-Rudolf bei der ersten Bürgerversammlung des Jahres in Witzighausen. Im Baugebiet „Am Stadtpark“ entstehen bis Ende 2021 340 Wohneinheiten, auch am Zielge...