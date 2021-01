Betreuungsplätze in Kindergärten und Krippen sind in Senden knapp, die Wartelisten lang. In Aufheim wird nun auf dem Gelände des Jugendtreffs „Villa Aufheim“ eine neue Kita gebaut. „Geplant ist eine dreigruppige Einrichtung“, sagte Walter Gentner von der Verwaltung in der Stadtratssitzun...