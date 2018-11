Bürgerversammlung Kellmünz: Ein attraktiver Wohnort

Kellmünz / Thomas Vogel

Gemessen an der Zahl der Wortmeldungen bei der Bürgerversammlung ist Kellmünz eine durch und durch zufriedene Gemeinde: Es gab keine einzige. Gleichlautend der Tenor im dafür gleich einstündigen Rechenschaftsbericht von Bürgermeister Michael Obst, in dem die südlichste Gemeinde im Landkreis Neu-Ulm beispielsweise als „überaus attraktiver Wohnort“ charakterisiert wurde, untermauert durch eine Bevölkerungszunahme von fast 20 Prozent in zehn Jahren.

1430 Bürger sind derzeit gemeldet, und „spätestens 2020 oder 2021“ will Obst die „1500er-Grenze“ knacken. Viele Gemeinden dieser Größe würden schrumpfen, „wir aber wachsen“, stellte er vor 80 Besuchern im Schützenheim mit Befriedigung fest. Den funktionierenden Dorfladen mit seinen 225 „stillen Teilhabern“ und der „schwarzen Null in der Bilanz“ bezeichnete Obst als einen „sozialen Treff der Generationen“ und „absoluten Leuchtturm“.

Schule und Kindergarten top

Der Schuldenstand der Gemeinde, 414 Euro pro Einwohner, sei unterdurchschnittlich, Straßen und Kanälen aber seien trotzdem bereits weitgehend saniert und Schule sowie Kindergarten „top“. Einzig die relativ geringen Einnahmen aus der Gewerbesteuer seien unbefriedigend. Noch, denn die Erschließung neuer Gewerbeflächen lasse Besserung erwarten. Rund 1,3 Millionen Euro seien bislang „in die Dorferneuerung“ verbaut worden, listete Obst auf. Nun stehen noch die Sanierung eines Restabschnitts des Rechbergrings auf dem Programm, die mit rund 60 Prozent gefördert werde, der sukzessive Ausbau von Feldwegen sowie der Bau der TSV-Mehrzweckhalle, Baubeginn laut Obst 2019.

Bei Gesamtkosten von rund 1,6 Millionen Euro sei die Gemeinde abzüglich der Zuschüsse mit rund 700 000 Euro dabei. Bereits angelaufen ist die Entwicklung des Bahnhofgeländes, wo in mehreren Komplexen 26 Mietwohnungen sowie ein Aparthotel entstehen sollen.