Nuxit Keine Zustimmung ohne Räte

Kreis Neu-Ulm / Stefan Czernin

Fast alle Bürgermeister im Landkreis Neu-Ulm haben sich in einem Schreiben an den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder für einen Verbleib der Stadt Neu-Ulm im Landkreis ausgesprochen. Jürgen Eisen, Bürgermeister in Illertissen, und Wolfgang Höß, Bürgermeister in Altenstadt, trugen die Erklärung des Neu-Ulmer Kreisverbands des Bayerischen Gemeindetags jedoch nicht mit (wir berichteten).

Die angestrebte Kreisfreiheit Neu-Ulms sei „eine Angelegenheit grundsätzlicher Bedeutung“ für die Kommunen, teilt Höß mit, der am Dienstag nicht erreichbar gewesen war. Deswegen habe er dem „kurzfristig in der Bürgermeisterdienstbesprechung vorgelegten Entwurf“ nicht zugestimmt. „Vielmehr habe ich klar zum Ausdruck gebracht, dass hierfür Beschlussfassungen in den einzelnen Stadt- und Gemeinderäten notwendig sind“.

„Das Thema Kreisfreiheit der Stadt Neu-Ulm beschäftigt die Menschen im Landkreis Neu-Ulm, ja in der ganzen Region gerade sehr“, heißt es in dem Schreiben an Söder. Ein Indiz: Die Unterschriftensammlung gegen einen Nuxit in den Kommunen des Kreises läuft gut, so die Initiatoren. Unterschreiben dürfen alle: Landkreisbürger ebenso wie Städter, die lieber ein Teil des Landkreises bleiben wollen.