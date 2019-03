Bauen Keine Stimme für Sozialkaufhaus in Senden

Senden / Sonja Fiedler

Ein Sozialkaufhaus mit Beratungsstellen für Bedürftige auf dem Webereigelände, teilfinanziert über ein Förderprogramm – kurzfristig hatte der Sendener Bürgermeister Raphael Bögge diese Idee (wie berichtetet) auf die Tagesordnung der jüngsten Stadtratssitzung gepackt. Zuvor hatte er die Pläne über soziale Medien verbreitet.

Ein Vorgehen, dass Claudia Schäfer-Rudolf (CSU) kritisierte: „Wenn ich ein Projekt ehrlich meine, dann binde ich den Stadtrat ein, mache eine Klausur und spreche darüber – ich bringe es nicht öffentlichkeitswirksam vor der Sitzung ins Gespräch.“ Sie bedauerte, dass eine an sich gute Idee „so populistisch präsentiert“ würde. „Das Gelände ist viel zu wichtig, um es mit Schnellschüssen zu zerstören.“ Die Vorgehensweise sei „unter aller Kanone“, ergänzte Helmut Meisel (Grüne). „Es ist traurig, dass Sie glauben, Sie könnten uns wie einen Tanzbär am Nasenring durch die Gegend ziehen.“ So ginge „Gemeinsam für Senden“ nicht. Hans-Manfred Allgaier (FW) fragte, warum Bögge die Räte auf die Schnelle in ein Projekt drängen wolle.

SPD: Folgekosten bedenken

Bögge erwiderte: Als er seine Idee publik machte, sei noch kein neuer Standort für die Tafel in Sicht gewesen. Er habe also über eine Lösung nachgedacht. 90 Prozent der förderfähigen Kosten des Projekts könnten über den Investitionspakt „Soziale Integration im Quartier“ finanziert werden. Zu wenig, sagten mehrere Stadträte. „Es sind nicht 90 Prozent aller Kosten, sondern nur der förderfähigen“, sagte Georg Schneider (SPD). „Mit dem Gebäude ist es nicht getan, man hat Folgekosten, braucht Personal. Diese freiwilligen Leistungen können wir uns nicht leisten“, sagte Franz Josef Wolfinger (FW).

„So ein Sozialkaufhaus hätten wir vielleicht alle gern. Aber wir können es halt nicht haben“, fasste Meisel zusammen. Hingegen hätte die Stadt über das Förderprogramm die geplante Groß-Kita auf der Weberei mitfinanzieren können. Das gehe nicht, sagte Bögge. Der Stadtrat stimmte geschlossen gegen Bögges Vorstoß. Er allein war dafür.