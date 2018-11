Kreispolitik Keine Extraportion für Großvereine

Kreis Neu-Ulm / Stefan Czernin

Werden die großen Vereine im Kreis Neu-Ulm bei der Förderung systematisch benachteiligt? Dieser Meinung ist die Kreistagsfraktion der Freien Wähler und deshalb hatte FW-Kreisrat und TSV-Weißenhorn-Vorsitzender Jürgen Bischof einen Antrag eingereicht. Darin fordern die FW, den Fördersatz für Investitionszuschüsse von 10 auf 15 Prozent der Kosten anzuheben und den Höchstzuschuss je Förderprojekt von 60 000 auf 120 000 Euro anzuheben.

In der Sitzung des Schul-, Kultur- und Sportausschusses erklärte Bischof, dass die derzeitige Regelung große Mehrsparten-Vereine mit oftmals vielen Hundert Mitgliedern benachteilige. Sein Argument: Bei kleineren Vereinen stünden in der Regel auch günstigere Projekte an. Bei Vorhaben bis 600 000 Euro greife die Investitionsförderung wie vorgesehen, die Vereine erhalten zehn Prozent ihrer Kosten erstattet.

Anders sehe das bei Großvereinen aus. Etwa, wenn sie für ihre Mitglieder eine brandneue Halle hinstellen, die schon mal 1,5 bis 2 Millionen Euro kosten kann. Dann sei die Förderung mit 60 000 Euro zu früh gedeckelt, die prozentuale Förderung falle in den niedrigen einstelligen Bereich, rechnete Bischof vor.

Bei der von Landrat Thorsten Freudenberger geführten Kreisverwaltung und den Ausschusskollegen der anderen Fraktionen verfing der FW-Vorstoß allerdings nicht. Die Verwaltung hatte in den schwäbischen Landkreisen herumgefragt und herausgefunden, dass nur drei der anderen neun Kreise überhaupt Investitionszuschüsse an Vereine verteilen. Mit einem Höchstbetrag von 60 000 Euro stehe Neu-Ulm auf Platz zwei.

Herbert Pressl (CSU) erinnerte daran, dass es sich bei diesen Zuschüssen um eine freiwillige Leistung des Kreises handele. „Wir haben schon jetzt einen Spitzenplatz in Schwaben“, sagte Pressl. Die „Freibiermentalität“ der FW sei für ihn nicht nachvollziehbar. Auch Landrat Freudenberger betonte, dass der Kreis bei der Vereinsförderung bereits aktuell gut aufgestellt sei. Zudem komme das Geld für die Investitionszuschüsse auch nicht aus dem Nichts: Es werde über die Kreisumlage bei den Kommunen eingesammelt. 2018 verteilt der Kreis insgesamt knapp 40 000 Euro an fünf Vereine. Der Antrag wurde gegen die Stimmen der FW abgelehnt.