Verbrennungsanlage Keine Bedenken gegen mehr Müll in Weißenhorn

Weißenhorn / Thomas Vogel

Im Weißenhorner Müllheizkraftwerk besteht kein Mangel an Brennstoff: Die beiden Ofenlinien werden in diesem Jahr wohl 107 500 Tonnen an Abfällen verfeuern. Möglich ist dies durch eine Ausnahmegenehmigung, denn die 2012 vom Neu-Ulmer Kreistag genehmigte Durchsatzmenge liegt bei 105 000 Tonnen im Jahr. Jetzt soll sie auf 110 000 Tonnen angehoben werden, zunächst beschränkt auf drei Jahre. Am kommenden Montag stimmt der Umweltausschuss des Kreistags darüber ab.

Die Bürgerinitiative gegen Müllverbrennung (BI) debattierte am Montagabend in Weißenhorn über das Thema. Mit dabei: einige Kreisräte, Thomas Moritz, Werksleiter im Abfallwirtschaftsbetrieb, sowie Wolfgang Metzinger, Abfallwirtschaftsberater des Kreises. Auf Nachfrage gab BI-Vorsitzender Ulrich Hoffmann am Ende zu Protokoll: „Wir stehen hinter dem Vorschlag, wir können das verantworten.“

Hintergrund des Antrags ist die stetig steigende Müllmenge, die laut Moritz zum einen von der steigenden Einwohnerzahl her resultiere. Dieser „Kommunalmüll“ mache den weitaus größten Anteil in den Müllöfen aus. Zum anderen aber mache die Wirtschaft Druck („Entsorgungsnotstand“), deren Müllkurve wegen der guten Konjunktur nach oben weist.

Wurde gewerblicher Müll in der Vergangenheit der geringeren Kosten wegen häufig woanders und weit weg entsorgt, sind laut Metzinger die Kostenvorteile inzwischen geschmolzen, Verbrennungskapazitäten vom Markt verschwunden. Kreisrat Herbert Richter (SPD): „Die wollen nach 20 Jahren zurück, was aber nicht zu vermitteln ist.“ Die Entsorgung des eigenen Kommunalmülls müsse im Vordergrund stehen.

Sein CSU-Kollege Franz Josef Niebling hob indes die Vorteile einer Mengensteigerung hervor: eine Abbremsung beim Kostenanstieg der Müllgebühren, mehr Energiegewinnung an Wärme und Strom sowie sogar „weniger Emissionen, weil die Anlage dann im optimalen Modus läuft“.

Kreisrat Jürgen Bischof (Freie Wähler) schlug vor, die mit benachbarten Gebietskörperschaften geschlossenen Verträge auf den Prüfstand zu stellen: „Wir packen uns damit so voll, dass wir keine Spielräume mehr haben.“ Metzinger warnte indes vor den Konsequenzen der Kündigung von Verträgen: „Dann würden die Müllgebühren steigen.“

Mit offenen Armen aber empfängt Moritz den gewerblichen Müll nicht, weil dieser wegen des hohen Kunststoffanteils zu schlechteren Emissionswerten führe. BI-Vorsitzender Hoffmann sieht „Luft nach oben“, was die Müllreduktion betrifft. Er koppelte seine Zustimmung an die Forderung nach verstärkten Bemühungen um die Reduzierung der Müllmenge, wie sie die Werksleitung bereits zugesagt hat.

Kein Widerspruch kam vom Weißenhorner Bund-Naturschutz-Vorsitzenden Günther Petters. Mehr Müll bedeute zwar mehr Lkw-Fahrten und Schlacke, doch an der „jetzt schon sehr sauberen Abluft“ ändere sich nichts. Die Frage ging auch an Ernst Ibrom, den langjährigen BI-Vorsitzenden in kämpferischen Zeiten. Er nickte.