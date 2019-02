Natur Jung-Politiker im Einsatz für seltene Vögel

Senden / Sonja Fiedler

Die Jungen Union Senden (JU) plant mit dem Landesbund für Vogelschutz (LBV) den Bau eines neuen Brutfloßes für den Natursee in Wullenstetten. „Wir wollen etwas für den Naturschutz machen“, sagte Johannes Friedel von der JU jetzt vor Ort. Ein Anliegen, mit dem bei Benjamin Mayer von der LBV-Kreisgruppe Neu-Ulm „offene Türen eingerannt wurden“, wie er sagte.

Aktuell seien drei Brutflöße auf dem See, darunter eines, das alt und ramponiert sei. „Das hängt am Südufer fest.“ Eigentlich brüten Fluss-Seeschwalben an naturbelassenen Kiesbänken. Da es diese kaum mehr gebe, seien Brutflöße unerlässlich, erklärte Mayer. „Sonst wären sie hier im Landkreis schon ausgestorben.“ Etwa acht bis zehn Prozent der bayernweiten Population habe 2018 am Natursee Wullenstetten gebrütet, rund 50 Jungvögel seien dort geschlüpft.

Eine Fläche von drei auf fünf Metern soll das Floß haben und vermutlich aus Alu gebaut werden, sagte Friedel. Damit habe man laut Mayer am Plessenteich in Gerlenhofen gute Erfahrungen gemacht. Bedeckt würde das Floß mit eineinhalb Tonnen Kies. „Natürlich muss das Ganze so konstruiert werden, dass es bei Regen nicht vollläuft.“ Bauen wollen die JU-Mitglieder das Floß selbst, auf den See gebracht wird es unter Leitung des LBV.

Spätestens im Mai, wenn die Fluss-Seeschwalben aus Afrika zurückkehren, sollte es schwimmen. „So können wir einen kleinen Beitrag zum Naturschutz leisten“, sagte Friedel. Rund 1000 Euro an Kosten seien veranschlagt. Geld soll unter anderem von Ämtern, Unternehmen und Privatleuten kommen.