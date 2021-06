Das Projekt Streetwork in Weißenhorn geht weiter. Das hat der Hauptausschuss in seiner Sitzung am Montagabend beschlossen.

Seit Mitte November 2019 ist Jelka Ackermann von der Katholischen Jugendfürsorge (KJF) als Streetworkerin in der Fuggerstadt unterwegs. Das Projekt wurde initiiert, da in der ...