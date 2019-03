Jugendamt Jugendamtschef Tilman Lassernig geht in Rente

Jugendamtschef Tilman Lassernig geht in Rente

Kreis Neu-Ulm / Dominik Guggemos

Der langjährige Leiter des Jugendamts, Tilman Lassernig, ist kürzlich im Jugendhilfeausschuss des Neu-Ulmer Kreistags verabschiedet worden. Zum 31. Mai geht der 65-Jährige in den Ruhestand. Seine Nachfolgerin wird Bettina Ohorn.

Landrat Thorsten Freudenberger sprach in den höchsten Tönen über Lassernig, der insgesamt mehr als 40 Jahre im Landratsamt gearbeitet und 25 Jahre lang das Jugendamt geleitet hat. „So einen Menschen hat man gerne um sich“, sagte der Landrat. Er lobte den 65-Jährigen auch dafür, dass er immer offen für neue Ideen war. Man habe von ihm nie „Das haben wir aber schon immer so gemacht“ gehört – was gut sei, da er darauf allergisch reagiere, sagte Freudenberger.

Lassernig verabschiedete sich vom Jugendhilfeausschuss mit einer Präsentation, in der er die Entwicklungen seiner Amtszeit skizzierte und dabei immer wieder Vergleiche zur heutigen Zeit zog. So seien die Mitarbeiter im Jahr 1999 sehr froh gewesen, Diensthandys zu bekommen. Heutige Jugendliche wüssten hingegen wohl kaum noch, wie man diese einst riesigen Geräte überhaupt bedienen könne.