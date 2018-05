Parteien Johann Gröger bleibt Chef der FWE

Elchingen / Josephine Schuster

Rund 30 Mitglieder haben in Thalfingen an der Jahreshauptversammlung der Freie Wähler Elchingen teilgenommen – und einen neuen Vorstand gewählt. Johann Gröger ist Vorsitzender, er ließ sich zum letzten Mal aufstellen, Markus Keuler ist dessen Stellvertreter. Weitere Posten: Ute Plebst ist Kassiererin, Armin Menz zweiter Kassierer, Andreas Moser ist Schriftführer der Freien Wähler, Christine Mayer zweite Schriftführerin. Zudem gibt es neun Beisitzer.

FWE-Chef Johann Gröger mahnte die Ausgaben der Gemeinde an. Man könne nicht alles haben. Eine Kindergartensanierung sei wichtiger, als die Brühlhalle für den Basketball bundesligatauglich zu machen. Die Einwohnerzahl müsse stabil gehalten und dafür Wohnraum bereitgestellt werden. Die Gewerbesteuer betrage außerdem nur noch ein Viertel im Vergleich zu früheren Zahlen. Man müsse Expansionswünsche erfüllen und attraktive Angebote für neue Gewerbetreibende machen. Zudem macht den Freien Wählern der Nuxit, der geplante Austritt Neu-Ulms aus dem Kreis, Sorgen.

Beschilderung verbessern

Andreas Maier berichtete aus dem Gemeinderat: In der nächsten Gemeinderatssitzung wollten die Freien Wähler darüber abstimmen lassen, dass an der Klostersteige die Beschilderung verbessert, der Verkehr für den Durchgangsverkehr verengt und dadurch unattraktiver gemacht, eine verkehrsberuhigte Zone im Kurvenbereich eingerichtet wird, eventuell die Pflastersteine am Martinstor ausgetauscht werden.

Andreas Moser sprach den Erörterungstermin mit der Autobahndirektion zum Thema „Ausbau A8“ an, der im Juli stattfinden soll und rief alle Bürger auf, diesen Termin wahrzunehmen.

Thomas Grimm berichtete von den großen Mängeln am Feuerwehrhaus Unterelchingen und von bis zu 800 000 Euro Umbaukosten. Für einen Neubau sei ein Grundstück am Ortseingang von Unterelchingen Richtung Langenau gefunden worden. Trotz einer eventuellen Zusammenlegung der Wehren aus Ober- und Unterelchingen würden dann beide Gebäude bestehen bleiben.