Vereine Jedesheimer eröffnen Festreigen

Jedesheim / Martin Dambacher

Dass die Jedesheimer zusammenhalten und feiern können, ist bekannt. Dass sie aber zusammen mit vielen weiteren Gästen aus der Region so zahlreich zum Festakt der Jedesheimer Musikanten in die Gemeindehalle strömten, überraschte die Musiker dann doch, denn die gut 200 Stühle waren schnell besetzt. Kurzerhand wurde weiter aufgestuhlt und mit Stehtischen improvisiert, damit die rund 300 Gäste Platz hatten.

Wie vom Vorsitzenden Wolfgang Hander in der Begrüßung angekündigt, wurde das stolze Alter der Jedesheimer Musikanten mit „mehr Fest als Akt“ bei Brotzeit, Bier und Blasmusik bis in die frühen Morgenstunden gefeiert. Doch bevor der Party-Höhepunkt mit fetzigen Klängen der Oberneufnacher Musikanten startete, nahmen die rund 30 aktiven Musiker um Dirigentin Lisa Wegele ihr Publikum mit auf eine musikalische Zeitreise durch 325 Jahre. Denn so lange wird im Illertisser Ortsteil schon nachweislich musiziert, wie Altbürgermeister und Ehrenbürger Valentin Mayer anhand einer historisch überlieferten Kirchenstiftungsrechnung herausgefunden hatte.

Moderator im Ohrensessel

„30 Kreuzer erhielten die Musikanten für die Mitwirkung am Kirchweihfest und Patrozinium der Sankt-Meinrads-Kirche“, ließ Moderator Wilhelm Schmid wissen, der aus einem Ohrensessel die Infos zu den Musikstücken kurzweilig mit passenden Stellen aus der Vereinschronik verband. Den barocken Anfang machte Händels Feuerwerksmusik von 1749, die damit 56 Jahre jünger ist als die Musikgruppe. Ebenfalls später entstand Beethovens „Ode an die Freude“, die von den Flötenkindern bravourös und mit viel Spielfreude präsentiert wurde. In der Epoche der Romantik angekommen, finden sich in den Musikeraufzeichnungen erstmals Namen von Mitspielern, deren Familiennamen heute noch in Jedesheim verbreitet sind. Auch die ersten Fotos stammen aus dieser Zeit, die älteste Aufnahme ist von 1901. Dazu spielten die Jungmusiker unter Leitung von Lisa Wegele die berühmte „Peer-Gynt-Suite“ von Edvard Grieg.

Der Erste Weltkrieg brachte auch den Jedesheimer Musikanten eine Phase der Stagnation ein. „Seit 1927 kann man dann von vereinsähnlichen Strukturen sprechen“, erzählte Schmid. Die damals acht Musiker seien neben kirchlichen Anlässen vor allem auch bei Tanzveranstaltungen aufgetreten. Nach den schwierigen Jahren des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkriegs sowie vereinsinternem Streit erfolgte 1953 dann der Neustart als „Musikgesellschaft Jedesheim“, die Moonlight Serenade von Glenn Miller stand Pate für das „goldene Zeitalter des Jazz“. Nach den Ehrungen hieß es dann „Thank you for the music“, bevor es mit den Jedesheimer Musikanten, wie die Kapelle seit 1981 heißt, und der Polka „Wir sind Wir“ in die Gegenwart ging.

Welche wichtige Rolle die Blasmusik in unserer Kulturlandschaft spielt und die 816 Mitgliedsvereine im Allgäu-Schwäbischen-Musikbund (ASM) in Sachen Jugendausbildung übernehmen, stellten die Redner in ihren Ansprachen heraus. Neben Bürgermeister Jürgen Eisen und der Vorsitzenden des ASM-Bezirks 8 Illertissen, Marita Kaiser, waren dabei auch der stellvertretende ASM-Präsident Rainer Lohner sowie der Bundestagsabgeordnete Dr. Georg Nüßlein (CSU) zum Gratulieren nach Jedesheim gekommen. Letzterer freute sich dabei nach den zähen Koalitionsverhandlungen in Berlin über die harmonischen Klänge in der Gemeindehalle.