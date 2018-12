Betreuung Jeden Tag ein Abenteuer in Wullenstetten

Senden / Sonja Fiedler

Was ist eigentlich schlechtes Wetter? Regen auf jeden Fall nicht, zumindest nicht für die Kinder im Sendener Waldkindergarten „Auch wenn es sechs Stunden durchregnet, macht ihnen das nichts aus“, sagt Christine Zagel. Seit über einem Jahr leitet sie die evangelische Einrichtung im Wald. Und die Erfahrung sagt ihr: In dichten Gummistiefeln, Regenjacken und Matschhosen kann den Kleinen Wasser nichts anhaben – im Gegenteil. „Wenn es richtig regnet, wird der Weg zum Bach, den können sie umleiten und darin bauen. Für Kinder gibt es nichts Schöneres als Pfützen.“

15 Kinder treffen sich aktuell jeden Morgen am Bauwagen hinter dem Sportplatz in Wullenstetten. Sie kommen aus allen Sendener Ortsteilen, die meisten Eltern haben den Waldkindergarten bewusst für ihren Nachwuchs ausgewählt, sagt Zagel. Nach dem Morgenkreis ziehen sie mit Bollerwagen und Rucksäcken bepackt los, hinein in den Wald, an Stellen, die die Kinder mit blumigen Namen wie „Bauwald“ oder „Dachswald“ versehen haben.

Eine ganze Woche lang verbringen sie im gleichen Bereich, dann dürfen die Kinder neu abstimmen, wo es hingeht. „Im Feenwald waren wir im Sommer vier Wochen hintereinander. Dann wollten sie woanders hin“, sagt Zagel. Kinder seien irgendwann „fertig“ mit einer Stelle, wollten anderes erleben. „Und wenn wir nach einer Weile wieder zurückkommen, entdecken sie den Bereich ganz neu.“

So manches ist anders im Wald als in einem gewöhnlichen Kindergarten. Es gibt keine klassischen Spielsachen, die Kinder spielen mit dem, was der Wald ihnen bietet: Erde, Äste, Steine, Blätter. Im Bollerwagen finden sie Schaufeln, Lupen, Töpfe. „Langeweile gibt es im Wald nicht, sie haben immer etwas zu tun.“

Und wenn ein Stein zum Feuerwehrauto oder Traktor würde, verbesserten die Mädchen und Buben nebenbei ihre Sprechfertigkeit: „Bei keinem Ding ist klar, was sie spielen, sie müssen es den anderen Kindern erklären.“ Auch viele Sozialkompetenzen entwickelten sie durch das Zusammenleben im Wald: „Sie lernen, sich an Regeln zu halten, um Hilfe zu bitten, sich ganz auf eine Sache zu konzentrieren“, zählt Zagel auf. Dinge, die später auch für die Schule wichtig seien.

Montags sei Kreativtag, an dem gewerkelt würde: „Letztens wollten die Kinder Tiere sein, da haben wir Tiermasken gebastelt. Hinterher haben sie ein Improvisationstheater gemacht“, erzählt Zagel. Wichtig sei: „Die Kinder geben das Thema vor.“ In den Bauwagen verziehe sich die Gruppe nur selten. „Wir sind einfach lieber draußen.“ Manchmal gehen sie in die Bücherei oder ins Kindertheater. Das funktioniere sehr gut, sagt Zagel. „Die Kinder sind es gewohnt, dass wir unterwegs sind, sie wissen, dass die Regeln mitgehen und immer gelten.“

Aber was ist nun eigentlich schlechtes Wetter? Für Leiterin Christine Zagel ist die Antwort klar: „Sturm. Denn dann man müssen wir aus dem Wald raus, das ist zu gefährlich.“