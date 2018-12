Bauen Ja zu einem neuen Wohngebiet

Senden / Niko Dirner

Der jahrelange Kampf der Anwohner der Südseite der Herbartstraße gegen die Bebauung der Nordseite ist am Dienstagabend mit einer Niederlage geendet. Da beschloss nämlich der zuständige Ausschuss des Stadtrates, dass für das Areal ein Bebauungsplan aufgestellt werden soll. Das Gremium setzte damit logisch die Entscheidung fort, dass die Herbartstraße-Nord im neuen Flächennutzungsplan als potentielles Wohnbauland eingestuft worden ist.

Den Stadträten lagen zwei von insgesamt sieben Grundstückseigentümern unterzeichneten Briefe vor, in welchen „inständig und höflich“ der Bebauungsplan gefordert wird. In einem Schreiben heißt es etwa, als Einheimische schätze man „die Lage und das tolle Wohnklima der Stadt Senden“, nun sollten auch Kinder und Enkel vor Ort bauen dürfen. Weiter heißt es, die Erschließung der Grundstücke sei gesichert oder sogar schon erfolgt. Versichert wird, es solle „kein massive Wohnbebauung“ stattfinden, geplant seien Ein- und Zweifamilienhäuser, die sich „in Größe und Art harmonisch in die bereits vorhandene Wohnbaulandschaft einfügen“ würden.

Problem mit Damm?

Gegen den Bebauungsplan – dessen Kosten übrigens die Grundstückseigentümer bezahlen müssen – stimmten nur die drei Vertreter der Freien Wähler im Ausschuss. Verwiesen wurde etwa auf den Lärm des benachbarten Fußballplatzes an der Langen Straße. Cassian Behr von der Bauverwaltung antwortete, zum einen handele es sich strenggenommen nicht um einen Bolzplatz, sondern um ein Regenrückhaltebecken, auf welchem Fußballspielen toleriert wird. Zweitens würden solche Konflikte im Bebauungsplanverfahren abgearbeitet.

Das betrifft auch die Frage, wie mit dem nördlichsten Grundstück im Norden der Herbartstraße umgegangen werden soll. Problem hier ist, dass direkt daran angrenzend ein Hochwasserrückhaltebecken gebaut werden soll, der Damm würde bis an die Grundstücksgrenze heranreichen. Zudem ergäben sich „enorme Höhenunterschiede“ zwischen Flurstück und Erschließungsstraße.

Die Freien Wähler schlugen sich mit ihrer Ablehnung auf die Seite der Anlieger, die zahlreiche Argumente gegen weiter Wohnhäuser auffahren: der bestehende Grünzug dort diene der Frischluftversorgung, das angrenzende Regenrückhaltebecken könne Probleme machen, zudem sei gegenüber im Gebiet „Am Stadtpark“ neuer Wohnraum für 1000 Menschen geplant.

Die Gegner verweisen auf die 650 Unterschriften, die mal gegen die „Herbartstraße-Nord zustande kamen.