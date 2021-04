Der Alb-Donau-Kreis stellt seit Dienstag auf einer Infoseite zu Corona-Infektionen die Inzidenzzahl-Entwicklung in zwei Monaten per Kurve dar. Sie sieht nach immer höher schlagenden Wellen aus. Im Landkreis Neu-Ulm steigen sie noch höher, er kratzt weiter an der Inzidenzzahl 200. Am Dienstag betru...