Ein alarmierend roter Fleck – und außen herum viele beige und gelbe Flächen: Auf dem Corona-­Dashboard des Robert-Koch-­Instituts (RKI) hatten Landkreise in Bayerisch-Schwaben in den vergangenen Tagen zu den letzten in Deutschland gehört, die noch immer eine 7-Tage-Inzidenz über 50 aufwiese...