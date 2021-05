Während sich die Sieben-Tage-Inzidenz in anderen Regionen im Sinkflug befindet, deutet sich im Kreis Neu-Ulm in den vergangenen Tagen eine Seitwärts- bis zur leichten Aufwärtsbewegung an.

Ihren Höhepunkt in der dritten Welle erreichte die Inzidenz im Kreis Neu-Ulm am 27. April. Damals lag der Wer...