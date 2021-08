Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Neu-Ulm steigt weiter an: Am Mittwoch lag der Wert laut Robert-Koch-Institut (RKI) bei 65,1, am Tag zuvor noch bei 56. Aktuell sind 146 positiv getestete Menschen in Quarantäne.

Von den bestätigten Fällen werden zurzeit sechs Personen in einer Klinik im Kreis Neu-...