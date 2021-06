Die Corona-Inzidenz im Landkreis Neu-Ulm ist deutlich gesunken – aber nicht nur kreisweit, sondern auch in den einzelnen Städten. Die frohe Botschaft: Alle Städte im Kreis liegen mittlerweile deutlich unter einer Sieben-Tage-Inzidenz von 100: In Neu-Ulmer selbst lag sie am Mittwoch, als aktuell...