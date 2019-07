Aus einem Spaß wurde eine Geschäftsidee: Beim Waldvogel können Autofahrer einen Wurstsalat direkt mitnehmen.

Einen Drive-In für Wurstsalat gibt es diesen Sommer beim Landgasthof Waldvogel bei Leipheim. Die Idee entstand aus einem Gag heraus, erzählt Mathias Ihle, Sohn der Betreiber-Familie: Wenn an heißen, sonnigen Tagen im Biergarten fast nur Wurstsalat bestellt wurde, hieß es im Team immer wieder: „Ein Drive-In wäre praktisch.“

Wurstsalat-Drive-In ist immer freitags geöffnet

Irgendwann wurde die Idee immer konkreter – und schließlich in die Tat umgesetzt. Seit Mai ist der Wurstsalat-Drive-In immer freitags von 11 bis 21 Uhr geöffnet. Prinzipiell funktioniert alles so, „wie man es von Fastfood-Ketten kennt“, erklärt Ihle. Autofahrer halten an, geben über eine Gegensprechanlage ihre Bestellung auf, dann fahren sie vor zu einem Fenster. „Und wir bringen ihnen den Wurstsalat dann raus.“ Übrigens gibt es neben verschiedenen Wurstsalat-Varianten auch eine Alternative für Vegetarier: einen mediterranen Salat mit Gemüse aus dem eigenen Garten, beim Waldvogel „Grüner Nager“ genannt.

Sogar Reiter und Traktorfahrer waren schon da

Und wie läuft das Geschäft? „Super gut“, sagt Ihle. Wobei das natürlich stark vom Wetter abhänge. „Wenn der Biergarten brummt, brummt auch der Drive-In.“ Es sind auch schon Streifenwagen der Polizei auf einen Wurstsalat vorbeigekommen, die Feuerwehr, ebenso Traktorfahrer – und ein Reiter auf einem Pferd. Wer den Salat nicht im Auto oder zuhause essen möchte, kann übrigens auf Bierbänken Platz nehmen, die das Waldvogel-Team dafür extra im Garten aufgestellt hat.

Die Aktion läuft jetzt erstmal den ganzen Sommer über, solange der Biergarten geöffnet hat. Ob das Team den Drive-In langfristig etablieren möchte? „Da sind wir noch am Überlegen“, sagt Ihle. „Eigentlich war das ja nur als Gag gedacht.“ Es gebe aber auch schon Ideen, das Angebot für Autofahrer auszuweiten – vielleicht auf Kässpätzle.

