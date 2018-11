Ausstellung In Straß sind 55 Krippen zu sehen

In Straß sind 55 Krippen zu sehen

Alpenländische Krippen zeigen das Jesuskind in einer bayerischen Landschaft. © Foto: Fotos: Patrick Fauß

Straß / Von Patrick Fauß

Tannenzweige verströmen einen harzigen Geruch. Dosen mit künstlichem Sprühschnee stehen in halbfertigen Krippenlandschaften. Im Johanneshaus neben der Kirche St. Johann Baptist in Straß wird fleißig gebaut und gebastelt. Am 1. Dezember startet dort die Ausstellung Krippenwelten.

„Die Krippen verschönern normalerweise die Wohnzimmer bei den Krippenbauern daheim“, sagt Johann Mayr vom Pfarrgemeinderat. Zusammen mit dem Krippenverein Ichenhausen haben die Straßer Krippenfreunde verschiedene Ausstellungsstücke zusammengetragen. Insgesamt 55 liebevoll gestaltete Krippenlandschaften von 30 Ausstellern aus Straß und Umgebung können die Besucher auf 250 Quadratmetern bestaunen.

Außerdem gibt es auch etwas zu gewinnen: Eine Schneekrippe vom Straßer Krippenbauer Karl Epple im Wert von 400 Euro. In 40 Arbeitsstunden hat Epple das Einzelstück mit vielen Werkstoffen aus Wald und Natur gebaut. Die Figuren muss der Gewinner selbst beisteuern.

Anregungen, wie sich diese dann in der Krippe arrangieren lassen, finden sich in der Ausstellung zuhauf. Neben orientalischen Krippen mit Darstellungen aus dem Heiligen Land gibt es alpenländische Krippen, die das Jesuskind in einer bayerischen Landschaft zeigen.

Auch Manfred Drexler aus Straß hat eine solche alpenländische Krippe mitgebracht, die er schon vor vier Jahren fertiggestellt hat. Damals fand die bisher letzte Krippenausstellung in Straß statt.

Wie vor 100 Jahren

Auf Interesse stoßen dürfte auch eine Krippenlandschaft, die einen Nachbau der Kirche St. Johann Baptist und ihrer Umgebung zeigt. Und zwar so, wie es dort vor 100 Jahren aussah. „Nach alten Fotos“, sagt der 60-jährige Karl Epple, habe er die Landschaft gestaltet. Damals war die Kirche noch von Bauernhöfen umgeben. Wie Johann Mayr ergänzt, habe es noch vor 50 Jahren 42 Bauernhöfe im Ort gegeben.

Außerdem erwartet die Besucher ein interessantes Rahmenprogramm. Am 16. Dezember um 18 Uhr ist Adventssingen. Es gibt Schnitzvorführungen und sonntags um 14.30 Uhr Kirchenführungen. Außerdem ist ein Jagdhornbläserkonzert geplant.