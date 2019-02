Mobilität in Langenau enden Radwege im Nichts

Langenau / Barbara Hinzpeter

Bis 2020 soll das Radweg-Konzept für Langenau stehen. Einfließen sollen vor allem die Wünsche der Experten, also der Radler selbst, machte Planer Michael Preuß beim Workshop im Pfleghofsaal deutlich: Befragt werden sollen jetzt die Schüler und die Langenauer nach Wünschen und Problemen. Die gibt es massenhaft, wie die Wortmeldungen bei der Auftaktveranstaltung zeigten. Kritisiert wurden die kombinierten Geh- und Radwege, die beispielsweise an stark frequentierten Läden oder Hofeinfahrten vorbeiführen.

Die Mischwege seien „ein Schmarren, besonders wenn der Radweg schmaler ist als die Lenkstange“, sagte ein Teilnehmer. Außerdem: „Das Nebeneinander von unterschiedlichen Geschwindigkeiten führt immer dazu, dass sich einer bedrängt und einer behindert fühlt.“ Vorgeschlagen wurde unter anderem, die Lange Straße fahrradfreundlich zu gestalten, ein Radwegenetz zu knüpfen und überörtliche Radschnellwege für Pendler zu schaffen.

Würden manche Straßen als Einbahnstraßen ausgewiesen, wäre Platz für Zweiräder, hieß es. Angeregt wurden auch Radfahrstraßen, auf denen Zweiräder Vorrang haben, sowie Tempo 30 für die ganze Innenstadt. Handlungsbedarf besteht darüber hinaus in den Lindeschen bei den Supermärkten, wo Radwege im Nichts enden.

Auch um dorthin zu kommen, müssten Radler in der Kuften- oder Bismarckstraße Hindernisse und Gefahrenstellen überwinden.

Der Lindekreisel und die Hindenburgstraße beim „Schlössle“ und im weiteren Verlauf wurden als besonders problematisch genannt. Ein Mann, der aus der „Fahrradstadt“ Münster zugezogen ist, sagte er könne angesichts der Karlstraße nur den Kopf schütteln: Trotz nahem Krankenhaus, Kindergarten, Schule und Pflegeheim werde dort gerast, obwohl die Straße mittlerweile Tempo-30-Zone sei. „Da hält sich niemand dran, nicht mal der Schulbus“, sagte er.

Zur Sprache kamen auch Mängel am Zustand der Radwege, unter anderem an der Freistegstraße. Unebenheiten und Scherben machten an etlichen Stellen in der Stadt das Radeln vor allem in der Dunkelheit gefährlich.

Selbst in den Neubaugebieten sei nicht an die Radfahrer gedacht worden, die im Zickzack durch die Wohnviertel kurven müssten. Einige Teilnehmer wünschten sich eine klare Zielvorgabe der Stadt und die erklärte Bereitschaft, den Autoverkehr zurückzudrängen.

Christoph Schreijäg und Gerd Bühler von der Stadtverwaltung wiesen darauf hin, der Auftrag des Gemeinderats laute, ein zukunftsfähiges Verkehrskonzept zu erstellen. Das wertete Bühler als deutliches Signal. Michael Preuß vom Planungsbüro nahm ebenfalls Bezug auf das Gesamtprojekt einschließlich Nau-Bus und betonte: „Wir wollen die Leute zum Umdenken bewegen durch ein schlüssiges, durchgängiges Konzept.“