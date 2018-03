Aalen/Weißenhorn / swp

Das am Dienstag in der Ostalbklinik erschossene Wildschwein war von Menschen aufgezogen worden. Schwein Olaf lebte als Frischling in Weißenhorn.

Das Wildschwein, das am Dienstagnachmittag in einer Klinik in Aalen erschossen wurde, war zahm. Es wurde nach SWR-Informationen von Familie Sommer in Weißenhorn aufgezogen. Die Familie hatte Schwein Olaf Anfang 2017 zu sich genommen und sich um den Frischlingswaisen gekümmert.

Als das Wildschwein zu groß wurde, gab Familie Sommer Olaf in das Gehege nach Aalen. Wie das Tier von dort ausbrechen und ins Krankenhaus entkommen konnte, ist noch nicht klar.