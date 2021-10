Das Landratsamt Neu-Ulm hat den immissionsschutzrechtlichen Antrag zur Herstellung von Impfstoffen und monoklonalen Antikörpern der Firma R-Pharm in Illertissen genehmigt. Der Bescheid wurde am Freitag versendet, teilt die Kreisbehörde mit. R-Pharm will in Illertissen Sputnik V und den Impfstoff v...