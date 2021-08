Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Neu-Ulm liegt mit 103,5 am zweiten Tag in Folge über 100. Während die Inzidenz im angrenzenden Alb-Donau-Kreis und der Stadt Ulm kaum mehr interessiert, löst sie im Kreis Neu-Ulm den inzwischen altbekannten Mechanismus aus: Wird auch am Dienstag erneut eine Z...