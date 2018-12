Illertissen Im Mai wieder Rennen, Radeln und Rocken

Illertissen / Martin Dambacher

Noch bevor die letzten Läufer und Radler Anfang Juni die Ziellinie auf dem Illertisser Marktplatz passierten war schon klar, dass es 2019 eine Neuauflage des neu initiierten Benefizlaufes „RunBikeRock“ geben muss – die durchweg positive Resonanz der rund 2200 Teilnehmer hat schlicht keine andere Schlussfolgerung zugelassen. Und auch das stolze Spendenergebnis von 16 500 Euro, die für soziale und karitative Zwecke, für Jugendarbeit, Sport, Hospiz, Feuerwehr und andere Institutionen in der Region ausgeschüttet werden konnten, spricht für sich.

„Unser Konzept, Laufwettbewerbe und Radrennen mit einem Rockkonzert als große Benefizveranstaltung zu verbinden, kam auf Anhieb bei allen gut an“, sagt Initiator Dr. Ansgar Batzner vom Rotary-Hilfswerk Illertissen-Iller-Günz stolz. Etwas Vergleichbares habe es bis dato in Deutschland auch nicht gegeben. „Mein Ziel war es, den in den 70er und 80er Jahren in Illertissen ausgetragenen Senator-Forster-Lauf für die vielen Laufgruppen in der Region wiederzubeleben“, sagt Batzner. Dass dann gleich etwas so Großartiges daraus entstehe, habe ihn selbst überrascht. „Ohne die tatkräftige Mithilfe der beteiligten Vereine sowie den weit über 300 freiwilligen Helfern wäre die Veranstaltung in dieser Größenordnung jedoch undenkbar gewesen.“ Natürlich hätten auch die Sponsoren und Besucher zum Gelingen beigetragen.

All das soll sich am 26. Mai wiederholen, wobei der offizielle Ausrichter nicht mehr das Rotary-Hilfswerk ist, sondern die Stadt Illertissen. „Künftig soll die Veranstaltung von einer gemeinnützigen GmbH organisiert werden, was auf die Schnelle jedoch nicht realisierbar ist“, lässt Batzner wissen. Aus diesem Grund helfe die Stadt für 2019 gerne aus. Die Fäden im Hintergrund laufen jedoch bei den gleichen Personen wie in diesem Jahr zusammen, mit Ansgar Batzner an der Spitze, Irene Drescher vom TSV Illertissen, Thomas Ertle vom Alpenverein, Max Oberdorfer von den Radfreunden Au, Klaus Butterhof für die Feuerwehren und Sanitäter sowie Kai Fischer, Dr. Frank Henle, Jürgen Herde, Dr. Wilfried Hiebl, Birgit Karger, Ingrid Kreuzer, Andreas Lazarek, Edi Schöll, Kerstin Strang, Kathrin Ströhm und Helmut Zettl.

Um das erweiterte Teilnehmerfeld mit maximal 3700 Startern stemmen zu können, wurde die Veranstaltung zudem auf einen Sonntag gelegt, da die Illertisser Innenstadt hier großflächiger bespielt werden kann als an Werktagen. Durch die Trennung der Lauf- und Radrennstrecken sowie einige Änderungen in der Wegführung sollen zudem die Straßensperrungen und Behinderungen für die Anwohner so gering wie möglich gehalten werden. Zentraler Dreh- und Angelpunkt bleibt jedoch der Marktplatz, auf dem alle Starts und Zieleinläufe stattfinden.

Los geht’s mit dem Duathlon, bei dem es nach dem Absolvieren der fünf Kilometer langen Laufrunde auf die 37 Kilometer lange Radstrecke geht. Danach gilt es nochmals zwei Laufrunden zu meistern, bevor die Radler ins 37-Kilometer-Rennen starten. Zudem gibt es den Halbmarathon, Schülerläufe, Strecken für Einradfahrer und Walker. Musikalisch begleitet werden die Sportler wieder von lokalen und regionalen Rockbands. Jeder „Finisher“ erhält eine eigens für den „RunBikeRock 2019“ geprägte Medaille, einen Multifunktionsschal sowie einen Gutschein fürs Freizeitbad Nautilla.