Weil für eine Müllsammel-Aktion in Illertissen die Schule eine Stunde früher enden soll, gibt es in dem Netzwerk bösartige Kommentare. Wie die jungen Leute reagieren. Man darf sich den Illertisser Stadtjugendpfleger Harry Heckenberger als durchaus entspannten Menschen vorstellen. In der Sitzung des Jugendparlaments am Mittwochabend hat er seinem Ärger jedoch Luft gemacht. „Ich bin stinksauer“, sagte er. Grund dafür ist die Facebook-Häme, die dem Illertiss...