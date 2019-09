Wer Sehnsucht nach dem Gärtner-Paradies hat, wird am 14. und 15. September zur „Illertisser Gartenlust“ pilgern. Für die 22. Auflage haben die Firma Ianus Events und die Staudengärtnerei Gaissmayer in Illertissen im Humboldt-Jahr als Motto „Die Liebe zur Natur“ gewählt. Der vor 250 Jahren geborene Alexander von Humboldt gilt als Vater der Ökologie und der Umweltbewegung. Dem Thema entsprechend werden die 100 Aussteller ihre Stände gestalten; auch im Vortragsprogramm sind historische Themen zum Naturforscher dabei.

Viel Spannendes

Wie Daniel Pfeiffer, der künftige Nachfolger von Dieter Gaissmaeyer in der Staudengärtnerei, betont, kommt der Gewinn der zweitägigen Großveranstaltung wieder der Stiftung Gartenkultur zugute. „Für mich sind zwei unserer Highlights der Engländer Bob Brown, der eine renommierte Staudengärtnerei hat (Samstag 16 Uhr, Sonntag 12 Uhr), und der Biologe Dr. Michael Schwertfeger, der viel in Südamerika unterwegs war und einen Vortrag hält“ .

Mit letzterem gibt es eine „Zeitreise des Pflanzensammelns von der Renaissance bis heute“ in farbenfrohen Bildern (Samstag 12, Sonntag 11 Uhr). Spektakulär wird es unter anderem in der Jagua-Tattoo- und Naturschmuck-Show (Samstag 14, Sonntag 15 Uhr). Laut Veranstalter war schon Alexander von Humboldt von den „temporären Tattoos“ der Indigenen Völkern Südamerikas begeistert. Wie Pfeiffer außerdem informiert, gibt es diesmal besonders viele Bio-Essensangebote.

Vortrag zu Kaiserin-Dahlien

Auf dem Ausstellungsgelände sind Pflanzenraritäten, Antiquitäten, Kunst, Literatur, Keramik, Textilien und mehr rund um den Garten zu besichtigen. Im Vortrags-Programm geht es zunächst um „Dahlien für die Kaiserin“ (Samstag 10 Uhr, Sonntag 11 Uhr). Nadine Weckardt, Florist-Europameisterin, zaubert aus den Lieblingsblumen der Kaiserin Josephine prächtige und „farbensprühende“ Sträuße (Moderation: Janine Halder (Deutsche Hutkönigin 2017).

Nach der Eröffnung durch Bürgermeister Jürgen Eisen und Carina Bichler (Bayerische Bio-Königin) um 11 Uhr heißt es am Samstag um 13 Uhr „Gartenlust und Küchenzauber“ bei Karl Ploberger, TV-Biogärtner und „Kraut & Rüben“-Herausgeber. „Männer, gärtnernd“ ist das Motto am Samstag um 13 und Sonntag um 16 Uhr bei Stefan Leppert, Gärtner und Landschaftsarchitekt, der einen großen Schrebergarten in Münster hat und Gartenreisen leitet. Über Theorie und Praxis von „Waldbaden – Das heilsame Eintauchen in die Kraft der Natur“ spricht am Samstag um 14, am Sonntag um 15 Uhr Annette Born (Gartenbau-Ingenieurin).

Wurzeln unserer Gesundheit

War Alexander von Humboldt ein Chili-Aficionado? Dies beantwortet am Samstag um 15 und am Sonntag um 11 Uhr Prof. Rudolf Kerschbamer, Wissenschaftler, Hobbypomologe und Freund der gärtnerischen Vielfalt. Je um 15 Uhr geht es um „Die Wurzeln unserer Gesundheit aus Sicht der Hildegard von Bingen und Alexander von Humboldt“ bei Jutta Isabella Martin von „DiVeRa“ aus Bad Buchau. Michael Schick, Natur-Erlebnis-Gärtner und „Tomatenpionier“ aus Bronnen bei Laupheim, spricht am Samstag um 17 und Sonntag um 13 Uhr über „Humboldtii-Tomate & exotisches Gemüse für den eigenen Garten“. Über Humboldts Erkenntnisse von der weltweiten Vernetzung der Natur spricht Wolfram Franke, Gartenbuchautor, am Samstag um 17 und Sonntag um 14 Uhr.

Schönes Kinderprogramm

Auch an Ständen gibt es zwei mal täglich einzelne Vorträge, zudem ist ein Infostand zum „Genbänkle“ dabei. Im Kinderprogramm werden am Samstag ab 10 Uhr „Erdwind-Freilandspiele“ vorgestellt (Klaus Pöhlmann auf der Marktwiese) ab 10 Uhr gibt es das „Blumen-Vasen-Spiel“ im Foyer des Museums der Gartenkultur sowie „Miteinander-Bücher“ Wasserexperimente im „Brotzeit-Plätzle“ neben dem Birkenhain; nur am Samstag von 11 bis 17 Uhr heißt es „Pflanzen – Farbe – Druck“ im Gastro-Zelt an der mobilen Druckerpresse. Kinder dürfen ab 12 Uhr „schmieden an Amboss und Esse“, und ab 15 Uhr sind „Die Abenteuer der hütenden Wächterfiguren“ (Autorenlesung) im Birkenhain zu erleben.

Info Die „Illertisser Gartenlust“ findet am 14. und 15. September von 9 bis 18 Uhr (Einlass bis 17) auf der Jungviehweide beim Museum der Gartenkultur statt. Eintritt: 10 Euro (unter 18 Jahren frei); Bustransfer (Bahnhof, Volksfestplatz, Rathaus, Gartenlust) von 9.05 bis 17.45 Uhr, Rückfahrt von 9.15 bis 17.55 Uhr (jeweils alle 20 Minuten).