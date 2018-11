Moment mal Illertisser Bürgerversammlung: Keine Wortmeldung

Illertissen / Bianca Frieß

Stell dir vor, es ist Bürgerversammlung und keiner sagt was. So geschehen am Donnerstagabend in Illertissen. Die Stadt lud in die Schranne ein, rund 120 Leute kamen, lauschten dem Bericht des Bürgermeisters – und kein Einziger meldete sich zu Wort. „Das ist noch nie passiert“, stellte eine Besucherin lachend fest. Rathauschef Jürgen Eisen nahm’s gelassen. „Dann trinken wir eben noch ein Bier zusammen“, sagte er. Aber woran liegt die Schweigsamkeit? Die Moment-mal-Redaktion macht mehrere mögliche Ursachen aus:

A) Friede-Freude-Eierkuchen: In Illertissen ist die Welt eben noch in Ordnung, es gibt keinen Grund für Beschwerden. Das zeigt sich schon am Bericht von Bürgermeister und Kämmerer. Eins der wenigen Aufreger-Themen: Die Hundesteuer musste erhöht werden: von 30 auf 50 Euro jährlich! „Dafür haben wir schon ein bisschen Prügel bekommen“, sagte Kämmerer Markus Weiß. Na, wenn das die größten Probleme sind – dann lässt es sich in der Vöhlinstadt wohl ganz gut leben.

B) Nackte Angst: Die Bürger fürchten sich vor dem Rathauschef. Schließlich hatte er Verstärkung mitgebracht, viele Kollegen aus Verwaltung und Stadtrat waren dabei. Was eine kritische Anmerkung da wohl für Folgen haben könnte ... Angesichts der lockeren Stimmung in der Schranne, Gelächter und Applaus, erscheint diese Option allerdings nicht als sonderlich wahrscheinlich.

C) Bier: Die vielen Menschen kamen gar nicht, um „gemeindliche Angelegenheiten zu erörtern“ (laut bayerischer Gemeindeordnung der Zweck von Bürgerversammlungen). Vielmehr lockte der gemütliche Teil bei Bier und Wein: Mit Freunden zusammensitzen, den neuesten Klatsch und Tratsch austauschen. Da ist die Bürgerversammlung doch die ideale Gelegenheit, hier trifft man schließlich Gott und die Welt!

Was nun tatsächlich zutrifft, darüber kann nur spekuliert werden. Die Stadtverwaltung sollte die Schweigsamkeit einfach als Kompliment auffassen. Schließlich gilt in Schwaben der Grundsatz: Ned gschimpft isch globt gnua!