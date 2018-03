Markt Illertissen: Große Auswahl auf dem Saatgutmarkt

Illertissen / Vanessa Arslan

Ein Hoch auf die Vielfalt“, schallt es im Museum der Gartenkultur im Chor. Thea Zedelmeier hatte die Besucher dazu aufgerufen den diesjährigen Illertisser Saatgutmarkt mit diesem Ausruf zu eröffnen. Sie ist die Vorsitzende der Förderer der Gartenkultur, die den Markt veranstalteten.

Das Motto heuer: Vielfalt sehen und säen. Damit will der Verein auf den Rückgang alter Sorten aufmerksam machen. Man solle sich zurück besinnen, auch im Hinblick auf die kommenden Generationen. „Die jungen Leute von heute sollen auch noch wissen, wie Tomaten schmecken müssen“, erklärt die Vorsitzende. Die Stadt Illertissen hat das Saatgut-Thema ebenfalls aufgegriffen, gibt Bürgermeister Jürgen Eisen in seiner Rede bekannt. Schon bald könne man zum ersten Mal blühende Landschaften in der Stadt sehen – und das großflächig.

Neuer Ort, neuer Termin

Bisher hat der Saatgutmarkt parallel zu „Kraut und Krempel“ im April stattgefunden. Das Datum ist aber für viele Pflanzensorten zu spät zum Aussäen, daher nun der frühere Termin. Auch der Standort ist neu. Früher gab es den Saatgutmarkt in der Schranne. 2018 feierte er Premiere im und um das Museum für Gartenkultur auf dem Gelände der Staudengärtnerei Gaissmayer.

Die neuen Örtlichkeiten kommen gut an, dafür spricht schon die Besucherzahl von fast 700 Gästen. Aber auch die Aussteller wurden mit der neuen Location schnell warm. Michael Schick aus Achstetten kommt seit mehreren Jahren nach Illertissen, er bietet Tomatensamen an. 672 Sorten verkauft er. „Die optimale Zeit zum Aussäen ist jetzt“, erklärt der Gärtnereimeister. Daher hält er den März-Termin für sinnvoll.

Neben Tomatensamen hatten die Marktbeschicker allerlei anderes Saatgut im Angebot: von Kürbis über Salat bis hin zu Gemüse und Blumen. Auch Infostände wie das „Genbänkle“, das Netzwerk für Sortenretter oder die Saatgutinitiative des BUND waren vertreten. Die längste Anreise hatten der „Sortengarten Südtirol“ und Elisabeth Kössler von „Pflanz‘ Gutes“, ebenfalls aus Südtirol. Über die große Vielfalt an Ausstellern freuten sich die Förderer der Gartenkultur besonders. Der Verein selbst bot unter anderem selbstgemachte Lavendel- und Dinkelkissen an. Außerdem informierten die Förderer mit einer Auswahl an Bohnen über deren Vielfalt. 1100 Sorten umfasst die Vereinssammlung. Auf dem Markt war nur ein Bruchteil davon ausgestellt.

Im vergangenen Jahr bekamen rund 100 Besucher Bohnen samt Ziehanleitung geschenkt und wurden zu Bohnen-Paten ernannt. Eine davon ist Beate Lambacher aus Regglisweiler. Die Hobby-Gärtnerin hatte ihre Bohnen angebaut und das gezogene Saatgut am Wochenende wieder mitgebracht. So soll dem Artenschwund entgegengewirkt werden. Lambacher findet die Aktion spitze. Sie besucht die Naturmärkte in Illertissen ohnehin gerne. „Die Vorträge über die Kartoffelvielfalt und die Bienen waren meine Favoriten“, sagt sie.

Vorträge gab es auf dem Markt den ganzen Tag über. Dieter Gaissmayer, Chef der Staudengärtnerei, gab etwa Tipps rund um samenfestes Saatgut. Die Zielgruppe waren dabei nicht nur erprobte Hobby-Gärtner, sondern auch jüngere Besucher, die sich mit dem Thema Artenerhaltung auseinandersetzen. „So langsam findet vielleicht ein Umdenken in den Köpfen der Leute statt“, sagt Zedelmeier. Er hofft, dass künftig wieder mehr im heimischen Garten angebaut wird.