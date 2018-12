Soziales Illertissen: Einkaufsservice für Senioren

Illertissen / Bianca Frieß

Viele ältere Menschen haben Probleme mit dem alltäglichen Einkauf: Sie sind nicht mehr so mobil, die Taschen sind zu schwer. „Ich hab mir gedacht: Da muss Hilfe her“, sagt Marita Kaiser, Vorsitzende des Stiftungsrats der Bürgerstiftung Illertissen. Zusammen mit ihrem Team hat die ehemalige Bürgermeisterin einen Einkaufsservice auf die Beine gestellt, der ab sofort startet.

Gaby Riedel-Kögel kümmert sich ehrenamtlich darum. Sie war Jahrzehnte lang Stadtbotin und „kennt halb Illertissen“, sagt Kaiser. „Da ist dann auch die Hemmschwelle niedriger.“ Im Gegensatz zu kommerziellen Einkaufsdiensten will die Bürgerstiftung alles möglichst familiär halten. „Ich setze mich dann auch noch kurz mit den Menschen hin, räume die Einkäufe gleich ein“, sagt Riedel-Kögel. Das soll auch dazu beitragen, dass die Senioren jemanden zum Reden haben, sich nicht abgehängt fühlen.

Damit alles in geregelten Bahnen verläuft, hat die Bürgerstiftung ein genaues Konzept ausgearbeitet: Der Einkaufsservice ist gedacht für Senioren ab 80 Jahren aus Illertissen und den Ortsteilen, die kein eigenes Auto haben und etwa allein leben. „Es muss erkennbar Bedarf da sein, wir wollen nicht die Faulheit fördern“, sagt Kaiser. Außerdem werden behinderte Menschen jeden Alters unterstützt.

Die Kunden können immer montags und donnerstags ihre Bestellungen aufgeben (siehe Infokasten). Am Montagnachmittag, Dienstagvormittag und Freitag geht Riedel-Kögel dann einkaufen. „Und zwar in die Geschäfte, wie der Kunde das möchte“, betont Kaiser. Pro Einkauf können Senioren zwei verschiedene Läden angeben: etwa einen Supermarkt für die grundlegenden Produkte und einen Metzger für Wurst und Fleisch.

Anschließend liefert Riedel-Kögel die Lebensmittel aus und kassiert das Geld. Der Service selbst ist kostenlos, nur die Einkäufe müssen bezahlt werden. Der Mindestbestellwert liegt bei zehn Euro, ist also relativ niedrig. „Schließlich essen ältere Menschen oftmals nicht mehr so viel“, erklärt Kaiser.

Diese Regeln gelten anfangs, können mit wachsender Erfahrung aber auch noch geändert werden. „Das muss sich ja auch einspielen“, sagt Riedel-Kögel. Eins stellen die Ehrenamtlichen aber gleich klar: Sie können keine Betreuung leisten – das sei schon rechtlich problematisch. Deshalb könne auch niemand mit zum Einkaufen kommen, der auf Betreuung angewiesen ist.

Der Einkaufsservice ist das zweite Projekt, das die seit elf Jahren bestehende Bürgerstiftung auf die Beine stellt – neben ihrer Unterstützung für notleidende Menschen. Seit 2017 läuft die Aktion „Leihomas und Leihopas“. Dabei helfen rüstige Rentner in Familien aus, kümmern sich um die Kinder. „Das klappt wunderbar“, sagt Kaiser. Inzwischen wurden schon 16 bis 18 Familien mit einem Ehrenamtlichen zusammengeführt, erzählt Margitta

Häußler, die sich um das Projekt kümmert. Aktuell warten aber auch noch vier Familien auf eine Vermittlung – es sind also weitere Leih-Großeltern gesucht.

Die Stiftung finanziert ihre Projekte durch die Zinsen des Kapitalstocks, der aktuell bei rund 360 000 Euro liegt. Die Rendite der Anlage ist zurzeit aber sehr gering. Deshalb werden auch Spenden gesammelt – durch den jüngsten Aufruf kamen insgesamt 5000 Euro zusammen.

Die fließen nun auch in Aufwandsentschädigung und Fahrtkosten für Einkäuferin Riedel-Kögel. Alleine kann sie maximal acht Einkäufe in der Woche stemmen. „Mehr ist ehrenamtlich nicht machbar“, sagt Kaiser. Läuft der Service gut, könnten in Zukunft aber vielleicht noch mehr Helfer dazukommen – um möglichst vielen Menschen den Alltag zu erleichtern.