Stadtrat Illertissen: E-Piano für Aussegnungshalle

Illertissen / Bianca Frieß

Auf einem elektrischen Klavier werden künftig Beerdigungen begleitet, außerdem gibt es es im Aufbahrungsbereich ein neues Kühlsystem: Der Bauausschuss hat über die Ausstattung der neuen Aussegnungshalle in Illertissen abgestimmt.

Über das Musikinstrument wurde besonders intensiv diskutiert. Klaus Hermann, der im Rathaus unter anderem für den Bereich Friedhof zuständig ist, hat zunächst zwei Optionen vorgeschlagen: einen Flügel oder eine digitale Orgel. Als Experte wurde Musikschulleiter Günther Miller eingeladen, der eigentlich im Werkausschuss sitzt. „Das Problem sind die ständigen Temperaturschwankungen“, sagte er: „Ein Raum, der ständig warm und kalt ist, ist für einen Flügel tödlich.“ Nach spätestens fünf Jahren gebe das einen Bruch im Resonanzboden, außerdem müsse man das Instrument ständig stimmen.

Neues Kühlsystem

Miller sprach sich darum für ein elektrisches Instrument aus: „Das bekommt man für 5000 Euro, man kann auch eine Mikrofon-Anlage integrieren.“ Eine Orgel können allerdings nicht viele spielen – „bei Beerdigungen spielt ja auch oft jemand aus dem Bekanntenkreis“, sagte Ansgar Bauer (Freie Wähler). Die Wahl fiel schließlich auf ein E-Piano. „Das ist einen Versuch wert“, meinte Bürgermeister Jürgen Eisen (CSU).

Die Ausstattung des Aufbahrungsbereichs war schnell geklärt. Dafür gibt es in der neuen Aussegnungshalle drei Räume. Zunächst werden zwei voll ausgestattet: mit je einem so genannten Kühlkatafalk. Dieser ist nach oben offen, im Vergleich zu den bisher eingesetzten Klimatruhen, die mit einer Plexiglashaube abgedeckt waren. „So kann man auch Kontakt mit dem Verstorbenen aufnehmen“, sagte Hermann. Die beiden Kühlkatafalke einschließlich eines speziellen Hubwagens kosten rund 25 000 Euro.

Außerdem wurde beschlossen, einen Beamer und eine Leinwand anzuschaffen. So kann etwa ein Bild des Verstorbenen an die Wand projiziert werden. Außerdem kann mit der Leinwand das Kreuz an der Wand abgedeckt werden, um „konfessionelle Neutralität“ zu wahren.