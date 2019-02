Stadtrat Illertissen: Aus dem Adler könnte ein Vereinshaus werden

Illertissen / Bianca Frieß

Viele Vertreter der Illertisser Vereine sind am Dienstagabend in die Schranne gekommen, um diese Entscheidung des Stadtrats mitzuverfolgen: Aus dem ehemaligen Gasthaus Adler in der Hauptstraße 2 könnte ein Vereinshaus werden. Die Stadt möchte das historische Gebäude sanieren – wenn sie dazu eine entsprechende Förderung bekommt.

Der Hintergrund: „Die Regierung von Schwaben kam auf uns zu und hat uns von dem Förderprogramm ‚Soziale Integration im Quartier’ erzählt“, berichtete Stadtplaner Florian Schilling. Für den Bezirk Schwaben sind 4,5 Millionen Euro im Topf. Zuschüsse gibt es für Bauprojekte, die Räume für Begegnung und Integration schaffen.

Die Stadtverwaltung hat da­raufhin ein Konzept für den alten Adler entwickelt. „Angedacht ist, dass dieses Haus, wenn es saniert werden kann, für die Vereine zur Verfügung steht“, erklärte Schilling. Und zwar für alle gemeinsam, vielleicht nach einer Art Belegungsplan. „Die Räumlichkeiten sollen so flexibel gestaltet sein, dass sie mehrere Vereine nutzen können.“ Das soll das Platzproblem lösen, das zurzeit viele Illertisser Vereine haben. Ein großer Raum könnte zum Beispiel auch für Integrations- oder Zeichenkurse genutzt werden. Sogar eine kleine Gastronomie soll Platz finden. Außerdem ist ein Büro für Beratungen der Arbeiterwohlfahrt oder des Helferkreises Asyl geplant – alles barrie­refrei und rollstuhlgerecht.

Die Sanierung wird teuer

Das ehemalige Gasthaus Adler zählt zu den ältesten Gebäuden in Illertissen – es wurde wohl lange vor 1800 gebaut. Teilweise ist es in einem desolaten Zustand. „Das ist alles nicht mehr zeitgemäß“, sagte Schiller. Überall sind Risse im Mauerwerk zu sehen, schmale Treppenaufgänge, veraltete Sanitäranlagen, der komplette östliche Anbau senkt sich ab.

Die Sanierung würde wohl zwischen 1,5 und 2 Millionen Euro kosten, so eine „grobe Kostenschätzung“, wie der Stadtplaner betonte. „Da können einige Überraschungen auftreten.“ 90 Prozent der „förderfähigen Kosten“ könnten vom Staat kommen, sollte Illertissen die Zusage für das Förderprogramm bekommen. Tatsächlich werde sich der Anteil an den Gesamtkosten auf 70 bis 75 Prozent belaufen, sagte Bürgermeister Jürgen Eisen (CSU). Die Verwaltung rechnet sich dabei gute Chancen aus. „Die Regierung hat sich den Adler angeschaut, findet das Gebäude sehr sanierungswürdig“, sagte Eisen. Auch das Konzept sei gut angekommen.

Im Stadtrat stieß die Idee auf breite Zustimmung. „Ein klares Ja aus der CSU für dieses Vorhaben“, sagte Fraktionsvorsitzender Ewald Ott. „Der Adler ist eine ganz markante Stelle in der Stadt.“ Vielleicht könne man auch den Kunstzirkel integrieren. Das Egerländer-Elbogener Heimatmuseum, das im Adler jetzt schon seinen Sitz hat, müsse auf jeden Fall erhalten bleiben.

„Auf diesen Vorschlag warten einige Vereine schon seit Jahren“, sagte Kasim Kocakaplan (SPD). Und das Adler-Gebäude sei schließlich ein Zeitzeuge der Geschichte Illertissens. Als einen „wunderbaren Vorschlag“ betitelte Helga Sonntag (ÖDP/AB/Grüne) die Idee. „Wir sind unbedingt dafür, dass so ein Gebäude erhalten bleibt.“ Sie sprach sich in jedem Fall für eine Sanierung aus. „Auch wenn wir nicht in die Förderung kommen sollten.“

Ob es mit dem Zuschuss klappt, sollte schon bis Mitte des Jahres feststehen, sagte Eisen. Alternativ könnte das Projekt möglicherweise auch in das Programm „Innen statt Außen“ aufgenommen werden, hier gibt es immerhin noch einen Zuschuss von 80 Prozent der förderfähigen Kosten.