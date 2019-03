Rat Illertissen verabschiedet Haushalt

Illertissen / Bianca Frieß

Der Illertisser Stadtrat hat den Haushalt 2019 beschlossen. Diskussionsbedarf gab es keinen mehr, im Laufe der Beratungen kam nur eine Änderung auf: Für den Bau des Kindergartens in der Mozartstraße wird ein Förderkredit in Höhe von 700 000 Euro aufgenommen (wir berichteten). Dafür wird weniger aus den Rücklagen entnommen.

Mehr Betreuungsmöglichkeiten für Kinder zu schaffen, bleibe langfristig eine wichtige Aufgabe der Stadt, sagte Bürgermeister Jürgen Eisen (CSU) in seiner Haushaltsrede. Außerdem steht heuer der Neubau des Feuerwehrgerätehauses auf dem Programm, dafür investiert die Stadt sechs Millionen Euro. „Für eine schlagkräftige Feuerwehr der Zukunft“, sagte Eisen. Ein wichtiges Thema bleibe auch die „Schaffung von bezahlbarem Wohnraum, um junge Menschen in Illertissen halten zu können“. Finanziert wird das alles durch einen Griff in die Rücklagen: Sie schrumpfen von 13,2 auf rund 7,9 Millionen Euro.

Nuxit verdrängt?

Die Stadträte stimmten dem Haushaltsplan einstimmig zu. „Selten in der Geschichte Illertissens gab es so viele Projekte wie jetzt“, sagte Hermann Schiller, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler. „Das ist ein Haushalt der Zukunftssicherung.“ SPD-Fraktionsvorsitzender Andreas Fleischer rief angesichts unsicherer Entwicklungen aber auch zu Vorsicht auf: „Wie gehen wir mit einem eventuellen Nuxit um, was kommt da auf uns zu?“ Dieses Thema griff auch Helga Sonntag, Fraktionsvorsitzende von ÖDP/AB/Grüne auf. Es habe den Anschein, als würde die Gefahr eines Nuxits in Illertissen und im südlichen Landkreis Neu-Ulm verdrängt. „Schade, dass dieses Thema im Illertisser Stadtrat noch nicht diskutiert wurde“, sagte sie.

Mit der Aufhebung der Straßenausbaubeiträge bringe der Freistaat die Stadt „in Bedrängnis“, sagte CSU-Fraktionsvorsitzender Ewald Ott. „Erneuerungen von Straßen müssen von uns geschultert werden.“ Man werde künftig hauptsächlich in Hauptstraßen investieren können und müsse Seitenstraßen zurückstellen.