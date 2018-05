Festival Illertissen feiert „100 Jahre Freistaat“

Illertissen / Bianca Frieß

Moderne Mundart-Musik, viele verschiedene Biere, eine Weinlaube: „Auf dem alten Baywa-Gelände soll richtig Festivalstimmung aufkommen, das soll ein gemütliches Bierfest werden“, sagt Susanne Schewetzky, im Illertisser Rathaus für Kulturarbeit zuständig. Gemeinsam mit dem Landkreis Neu-Ulm feiert die Stadt am Freitag, 20. Juli, das 100-jährige Bestehen des Freistaats und das 200-jährige Jubiläum der bayerischen Verfassung.

Das Motto: Bayern-Sound. Es spielen drei Bands, die „traditionelle Musik mal anders aufbereiten“, sagt Schewetzky. Los geht es um 18 Uhr mit „Zwoa Bier“. Eine Münchner Musikgruppe, die Rock in bayerischer Mundart präsentiert. Ab 20 Uhr kommt dann „Fättes Blech“ zum Zug, deren Blasmusik unter anderem von Hip-Hop, Reggae und Funk geprägt ist. Die acht jungen Musiker vom Bodensee spielen Saxophon, Schlagzeug, Tuba, Posaune und Trompete, dazu kommt Rap und Gesang. Zum Schluss, ab 22 Uhr, treten dann „The Heimatdamisch“ auf, die vor allem durch ein Konzert auf der „Oidn Wiesn“ 2014 bekannt wurden. Inzwischen touren sie durch ganz Deutschland, spielen auch im Ausland. Die Kapelle ist mit Tuba, Akkordeon, Bläsern, Gitarre und Drums ganz klassisch besetzt – interpretiert aber vor allem bekannte Pop- und Rock-Songs neu.

Feiern als politische Mittel

Mit diesem Programm wollen die Veranstalter jeden ansprechen, junge und ältere Besucher anlocken. „Meine Eltern kommen, sie sind 75 Jahre alt – und mein 21-jähriger Sohn hat auch schon eine Karte“, sagt Bürgermeister Jürgen Eisen und lacht. Für ihn gehört das Feiern zur bayerischen Kultur dazu, hat Tradition.

Das ist auch in der Geschichte des Freistaats begründet, erklärt Walter Wörtz, der im Büro des Landrats für Kultur zuständig ist. „Das Feiern hat eine politische Bedeutung.“ Denn wie sollte man die Neubürger am besten integrieren, als Teile von Schwaben vor rund 200 Jahren bayerisch wurden? Natürlich mit einem Fest. Zur Hochzeit von Ludwig von Bayern wurde im Jahr 1810 das erste Oktoberfest in München veranstaltet. Wobei die Schwaben im Freistaat auch heute noch ihr ganz eigenes Selbstverständnis hätten, sagt Wörtz – sie sind eben bayerische Schwaben.

Was das genau bedeutet, darum geht es in einer Podiumsdiskussion, die am 20. Juli vor dem Festival stattfindet. Und zwar im Rahmen eines Festakts in der Schranne. Das Motto: „Wo Bayern Schwäbisch schwätzt.“ Auf dem Podium sitzen teils prominente Besucher: Der ehemalige Fußballnationalspieler Paul Breitner, die Filmemacherin Lisa Miller, Bezirksheimatpfleger Dr. Peter Faßl, der ehemalige Abtprimas Notker Wolf und Andreas Koop, Designer des Illertisser Museums, sprechen über Heimat. Die Diskussion soll dabei ganz locker und unterhaltsam ablaufen. „Ich finde es wichtig, so über den Begriff Heimat zu diskutieren, ihn kreativ aufzufassen“, sagt Landrat Thorsten Freudenberger.

Insgesamt kostet das Festival rund 40 000 Euro, die Stadt und Kreis sich teilen. Wobei das durch die Einnahmen teilweise aufgewogen wird. Die Veranstalter rechnen mit rund 1200 Gästen. Es ist das erste Mal, dass der Landkreis Neu-Ulm gemeinsam mit einer Kommune eine zentrale Veranstaltung organisiert. „Das ist mir aufgefallen, als ich hier angefangen habe“, sagt Freudenberger. „Der Kreis Augsburg Land macht jedes Jahr ein Landkreis-Fest – und wir haben eigentlich nichts.“ Mit dem Festival in Illertissen möchte er das nun ausprobieren, vielleicht auch regelmäßig einführen. Schließlich, sagt Freudenberger, wird es auch „in den kommenden Jahren immer irgendetwas zu feiern geben.“