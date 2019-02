Finanzen Illertissen erhöht die Grundsteuer

Illertissen / Bianca Frieß

Das Geld fehlt in der Kasse“, sagte Illertissens Kämmerer Markus Weiß. Und meinte damit den Wegfall der Straßenausbaubeiträge (Strabs). Weil Anlieger nicht mehr für die Sanierung der Straßen zahlen müssen, fehlen der Stadt in den kommenden Jahren rund drei Millionen Euro. Einen Teil davon übernimmt der Freistaat – das reicht aber bei weitem nicht aus. „Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten“, sagte Weiß. „Entweder wir holen uns die Einnahmen irgendwo anders her, oder wir sparen Ausgaben.“

200 000 Euro Mehreinnahmen

Der Stadtrat hat sich nun für die erste Möglichkeit entschieden: Zum 1. Januar 2020 wird in der Vöhlinstadt die Grundsteuer erhöht. Der Hebesatz steigt von bisher 325 auf 360 Prozent. Was das für den Einzelnen bedeutet? Besitzer eines Einfamilienhauses haben bisher etwa zwischen 150 und 250 Euro an Grundsteuer gezahlt. „Auf sie kommt dann eine Mehrbelastung zwischen 15 und 25 Euro zu“, erklärte Weiß.

Die Stadt nimmt dadurch im Jahr rund 200 000 Euro mehr ein. Dieses Geld wird zweckgebunden für die Erneuerung von Straßen verwendet, das hat der Stadtrat explizit so beschlossen. „Großer Vorteil dabei: Es fließt fast nichts an Umlagen weg, die Einnahmen bleiben fast zu hundert Prozent in der Stadt“, sagte Weiß. Außerdem werde die Belastung so gleichmäßig auf die Bürger verteilt. „Schließlich nutzt auch jeder die Straßen.“

Im Stadtrat wurde der Vorschlag der Verwaltung lange diskutiert – er stieß auch auf viel Kritik. „Im Endeffekt sind wieder die kleinen Leute mehr belastet“, sagte Kasim Kocakaplan (SPD). Für die Stadt seien die erwarteten Mehreinnahmen von 200 000 Euro „ein Tropfen auf dem heißen Stein“, meinte Amalie Speiser (CSU). „Aber für den einzelnen Bürger ist das eine Belastung.“ Zumal die Steuereinnahmen zurzeit sprudeln, ergänzte Helmut Unglert (Freie Wähler).

Andererseits: „Das sind fünf Packungen Zigaretten oder drei Flaschen guter Wein im Jahr“, sagte Rüdiger Stahl (ÖDP/AB/Grüne) zu der Mehrbelastung. Und wer ein Grundstück besitze, sei sicher nicht arm. Seine Fraktionskollegin Helga Sonntag stimmte zu. Schließlich fordere die Stadt Illertissen stets nur die Mindeststandards an Steuern ein. „So eine moderate Anpassung ist gesund. Ich wäre auch dafür, die Gewerbesteuer zu erhöhen.“

Am Ende stimmten 7 Räte gegen die Erhöhung, 16 dafür. Damit ist die Stadt zwar einen ersten Schritt vorangekommen, um den Wegfall der Strabs zu kompensieren, sagte Bürgermeister Jürgen Eisen (CSU). „Aber wir wissen auch, das Geld wird nicht reichen, um die Millionen aufzufangen.“