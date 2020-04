In der Nacht auf Donnerstag sorgte ein Vermisstenfall für einen Großeinsatz der Polizei. Gegen 3 Uhr meldete sich eine besorgte Ehefrau telefonisch bei der Polizei. Ihr mehr als 80 Jahre alter Mann habe gerade eben das Haus verlassen und sei nun zu Fuß unterwegs. Er habe die Wohnung nur mit einer Hose, Pullover und Socken bekleidet verlassen und irre nun vermutlich hilflos umher. An der Suchaktion waren insgesamt zehn Streifen aus dem Polizeipräsidium Schwaben Süd/West und dem angrenzenden Polizeipräsidium Ulm beteiligt. Unterstützt wurden die Einsatzkräfte durch einen Polizeihubschrauber.

Auf Firmengelände in Bellenberg entdeckt

Gegen 7 Uhr konnte der Rentner in Bellenberg auf einem Firmengelände von den dortigen Mitarbeitern verletzt aufgefunden werden. Die Verletzungen rühren von einem Sturz her, so die Polizei. Zunächst wurde der Mann vor Ort medizinisch versorgt und kam zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus.