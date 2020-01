Für das Kinderfest in Illertissen packen Schulen und Vereine gemeinsam an. Anders ließe sich das Großereignis mit Spielangeboten, historischem Umzug und Handwerkermarkt, zu dem alle vier Jahre – zuletzt 2016 – jede Menge Besucher in die Vöhlinstadt strömen, gar nicht bewältigen. „Wir h...