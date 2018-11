Energie Illertissen begrüßt Uiag-Wasserkraftwerk

Illertissen / bf

Lange wurde gestritten, nun steht das Vorhaben wohl tatsächlich kurz vor der Verwirklichung: Das Wasserkraftwerk am Illerkanal bei Au, das die Untere Iller AG (Uiag) bauen will (wir berichteten). Im Zuge des Genehmigungsverfahrens gibt auch die Stadt Illertissen eine Stellungnahme ab – und begrüßt das Vorhaben: Der Bau- und Umweltausschuss hat keine Bedenken. „Es ist sinnvoll, die Wasserkraft zu nutzen“, sagte Bürgermeister Jürgen Eisen. Die Wassermenge, die durch den Kanal fließt, werde sich dadurch nicht ändern. Auch Naturschützer hätten keine Bedenken gegen das Projekt.

Vor Jahren war die Anlage an dieser Stelle, am Auslaufbauwerk des Illerkanals, umstritten. Denn bei den ursprünglichen Planungen sollte der Kanal oberhalb des Kraftwerks aufgestaut werden. Das hätte auch zu einem Anstieg des Grundwasserpegels geführt. Wegen eines vorrangigen Projekts der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm (SWU) an der Iller bei Bellenberg wurden diese Planungen aber zunächst nicht weiter verfolgt – bis 2016 wiederum die SWU ihre Pläne verwarf.

Daraufhin nahm die Uiag das Vorhaben wieder auf. Und entschied sich diesmal, den Kanal nicht aufzustauen. Damit werde der Eingriff in die Natur minimiert, hieß es im Ausschuss. Wasserdurchfluss und Grundwasserpegel werden nicht verändert. Die geplante Anlage kann 3,8 Millionen Kilowattstunden Strom pro Jahr produzieren.