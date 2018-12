Versorgung Illertalklinik nimmt weiter Notfälle an

Illertissen / Niko Dirner

„Kein Patient, der medizinische Hilfe benötigt, wird in der Illertalklinik abgewiesen!“ Diesen Satz hat Stiftungsdirektor Marc Engelhard groß in seine Präsentation für den Krankenhaus-Ausschuss geschrieben. Hintergrund ist, dass die Notaufnahme an der Illertalklinik geschlossen wird, weil die neuen Vorgaben nicht eingehalten werden können. Die Umstellungsphase soll im Januar starten. Josef Kränzle (FWG) regte an, den Bürgern zu sagen, mit welchen Symptomen sie wohin gehen sollen.

Jede Klinik müsse 24 Stunden, sieben Tage die Woche Patienten versorgen können, erklärte der Medizinische Direktor der Spitalstiftung, Dr. Andreas Keller. „Das gewährleisten wir auch weiterhin.“ Wer sich also etwa eine Schnittverletzung zugefügt hat, könne weiterhin in die Illertaklinik gehen. Eine „hochqualifizierte internistische Abteilung“ werde es dort unverändert geben. Wer Herzinfarkt-Symptome aufweist, betonte Landrat Thorsten Freudenberger, der solle sowieso nie selbst in eine Klinik fahren, sondern einen Notarzt alarmieren. Der Krankenwagen fahre dann gleich die Klinik in Weißenhorn oder in Neu-Ulm an, wo es weiterhin vollumfänglich Notaufnahme, Intensivstation, Kardiologie gibt.