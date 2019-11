Beschwerden von Pendlern bringen es ans Licht: Auf der Illertalbahn, der Strecke von Ulm ins Allgäu, läuft es seit Jahresbeginn alles andere als rund. Die Bahn spricht von „erheblichen Einschränkungen bei der Betriebsführung“. Die „infrastrukturbedingten Störungen“ an Signalanlagen, Bahnübergängen oder Weichen seien im Vergleich zum Vorjahr um rund 100 Prozent gestiegen, die Verspätungen gar um über 600 Prozent.

Verspätungen wegen Bauarbeiten

Begründung laut Bahn: Es wird gebaut. Um die Strecke zu modernisieren, damit künftig Züge pünktlicher fahren. Bei Kellmünz wurde die Stellwerkstechnik modernisiert, Folge: eine Langsamfahrstelle mit Tempo 50. Zudem werden Bahnübergänge mit neuer Sicherungstechnik ausgestattet. Die Gleise zwischen Kempten und Bad Grönenbach werden ausgetauscht; der Abschnitt Senden–Gerlenhofen folgt 2020.

Auf der eingleisigen Illertalbahn hätten Bauarbeiten schnell große Folgen, schreibt die Bahn: „Sobald ein Zug bei einer Zugkreuzung im Bahnhof verspätet ist, überträgt er diese Verspätung auf die Gegenrichtung.“ Zwischen Ulm und Memmingen müsse dreimal ein Gegenzug abgewartet werden: am Halt Finninger Straße, in Illertissen, in Altenstadt. Zudem werde in Ulm oft auf verspätete Fernzüge gewartet.

Voriges Jahr lief’s extrem gut

2018 sei auf der Illertalbahn kaum gebaut worden, „weshalb die Pünktlichkeitswerte hervorragend waren“. Das sei dieses Jahr anders, so erkläre sich der starke Anstieg. Zudem habe die Bayerische Eisenbahngesellschaft, die den Zugverkehr bestellt, mit Experten die Pünktlichkeit auf den Dieselstrecken rund um Ulm analysiert und mit der DB Regio ein Maßnahmenpaket geschnürt.

Langfristig soll die Illertalbahn elektrifiziert werden. Geplant ist zudem: ein zweites Gleises zwischen Pleß und Kellmünz sowie Senden und Gerlenhofen. Die Bahnhöfe Senden und Vöhringen werden umgebaut.