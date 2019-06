Der Verein für deutsche Schäferhunde Illertissen zeigte beim Tag des Hundes, wie vielseitig Hundesport sein kann.

Er hat schwarzbraunes Fell, stehende Ohren, 42 Zähne und kann zwischen 22 und 40 Kilo schwer werden: der deutsche Schäferhund. Vom Wesen her ist das Tier selbstbewusst, aufmerksam und belastbar. Deshalb braucht es unbedingt Erziehung und Beschäftigung. „Für Gebrauchshunderassen wie den Schäferhund ist regelmäßiges Training wichtig“, erklärt Manfred Drescher. Er ist der Vorsitzende des Vereins für deutsche Schäferhunde in Illertissen, der unter dem Verband für das deutsche Hundewesen (VDH) in Illertissen einen Tag des Hundes veranstaltet hat.

„Jeder Hund hat Triebanlagen in sich. Damit die Hunde auch noch gehorchen, wenn der Trieb sie packt, ist ein gutes Training essentiell“, erklärt Drescher weiter. Wie dieses Training aussehen kann, zeigte der Verein auf dem Trainingsgelände in der Mozartstraße. Im Erziehungskurs werden Grundkommandos wie „Sitz“ und „Platz“ sowie die Leinenführung trainiert. Die Fortgeschrittenen können sich in der Sporthundeausbildung beweisen. Diese stützt sich auf drei Säulen: Fährten, Unterordnung und Schutzdienst. Trainiert werden die Mitglieder dabei unter anderem von Manuela Allgaier.

„Mehrmals die Woche wird im Verein trainiert“

Die Hundefreundin aus Regglisweiler ist selbst seit 30 Jahren Mitglied im Verein und engagiert sich seit 15 Jahren als lizenzierte Ausbildungswartin. Ihre zwei deutschen Schäferhunde sind natürlich vorbildlich erzogen. Die elfeinhalb Jahre alte Hündin Gina war bereits deutsche Jugendmeisterin nach internationaler Prüfungsordnung. Dabei gilt: Wer fleißig übt, wird belohnt. „Mehrmals die Woche wird im Verein trainiert. Zu Hause müssen die Kommandos dann gefestigt werden“, erklärt Allgaier. Dabei ist es nicht nur wichtig, dass Hund und Hundehalter gut zusammenarbeiten. Auch die anderen Mitglieder sind beim Training gefragt, in dem sie Ratschläge geben und Fehler korrigieren. „Hundesport ist eben Teamsport“, findet die Regglisweilerin.

Auch beim Mantrailing, also der Personensuche in der Rettungshundearbeit, müssen Vierbeiner und Zweibeiner einwandfrei zusammenarbeiten. Wie das funktioniert erklärte Reinhold Glier aus Weißenhorn beim Hundetag. Er ist der Vorsitzende der Rettungshundestaffel Donau-Iller und hält selbst zwei Hunde. Hündin Jamie ist sieben Jahre alt und schnüffelt schon jahrelang für die Rettungshundestaffel. Rüde Merlin ist mit seinen zehn Monaten noch ein Frischling in Sachen Personensuche. Wie es richtig geht, zeigten die Profis auf dem Gelände des deutschen Schäferhundevereins. Immer der Nase nach flitzten die Hunde über den Rasen auf der Suche nach versteckten Personen. Hat der Hund den Gesuchten gefunden, gibt es drei Möglichkeiten das anzuzeigen. „Der Hund setzt sich zum Beispiel vor der Person ab und bellt“, erklärt Glier. Verbellen nennt sich diese Variante. Andere zeigen mit dem sogenannten Bringsel, eine Art zweites Halsband, dass sie fündig geworden sind.

Willkommene Beschäftigung

Wieder andere führen den Besitzer direkt zur gesuchten Person. Die Suche ist nicht nur für die Hunde eine willkommene Beschäftigung auch kann die Zeitersparnis, die durch die Rettungshunde gewonnen wird für die Vermissten überlebenswichtig sein. Für ein 25 000 Quadratmeter großes Areal braucht ein Hund gerade einmal 30 Minuten. Ein 20-köpfiger Suchtrupp hingegen benötigt fast viermal so viel Zeit. Weniger Verantwortung tragen die Hunde beim Agility. Dabei geht es zwar auch darum, Leistung zu erbringen aber in erster Linie werden in dieser Sparte sportliche Fitness und Geschicklichkeit trainiert.

Flink und wendig

Über Hürden, Wippen und durch Tunnel preschten die Hunde der Agility Gruppe des Illertisser Vereins und zeigten den Zuschauern eindrucksvoll, wie flink und wendig sie und ihre Besitzer sind, die sie durch den Parcours führten. Hundesport funktioniert eben nur im Team.